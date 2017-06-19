также в разделеОбщество
Завтра Гройсман проверит ремонт дорог в центральных областях 11
Суд продлил арест имущества липецкой фабрики Roshen 13
На Банковой не знают, летал ли Порошенко на Мальдивы 23
Саакашвили встретили яйцами и зеленкой в Кривом Роге 86
В зоне АТО нашли тайники с российским оружием 23
Гройсман пообещал Львову 50 миллионов на мусорный полигон 36
Садовый снова просит руководство страны ввести во Львове режим ЧС 37
Во Львове накопилось более 8,5 тысячи тонн мусора 50
Безвизом воспользовались уже более 21 тысячи украинцев 34
Концерт «Басты» в Одессе отменили 88
Следователи допросили киллера, стрелявшего в Осмаева 54
Всех задержанных во время «Марша равенства» отпустили 40
Полиция: «Марш равенства» прошел без грубых нарушений 63
Жители Авдеевки больше недели сидят без газа, а Александровки – без воды 52
За первую неделю безвизом воспользовались 18 тысяч украинцев 63
«Марш равенства» завершился: есть задержанные 708
За сутки в АТО ранены пятеро военных 30
На «Марше равенства» полиция изъяла газовые баллончики, яйца и зеленку 339

В Сети опубликован ролик о главных архитектурных достопримечательностях Львова, снятых с высоты птичьего полета.

Видео подготовил 112 Украина. 

В ролике показаны самые знаковые здания исторической части города, начиная от вокзала, который был открыт еще в 1904 году, и до храмов, Львовской цитадели и ратуши. Особое внимание авторы ролика уделили уникальным скульптурам, которые часто украшают старинные здания Львова. Во время обычной экскурсии рассмотреть их полностью невозможно, поскольку они находятся на большой высоте.

«Мы выбрали лучшие локации и самые живописные ландшафты Львова, чтобы напомнить жителям и показать гостям города, как он прекрасен. Львов является европейской жемчужиной Украины, в нем соединены несколько культур, архитектурных жанров. Богатое наследие прошлого, тайны многовековой истории и современность как нельзя лучше переплетаются именно здесь - на западной Украине», - отмечают авторы ролика.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

79
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года