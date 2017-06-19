В Сети опубликован ролик о главных архитектурных достопримечательностях Львова, снятых с высоты птичьего полета.

Видео подготовил 112 Украина.

В ролике показаны самые знаковые здания исторической части города, начиная от вокзала, который был открыт еще в 1904 году, и до храмов, Львовской цитадели и ратуши. Особое внимание авторы ролика уделили уникальным скульптурам, которые часто украшают старинные здания Львова. Во время обычной экскурсии рассмотреть их полностью невозможно, поскольку они находятся на большой высоте.

«Мы выбрали лучшие локации и самые живописные ландшафты Львова, чтобы напомнить жителям и показать гостям города, как он прекрасен. Львов является европейской жемчужиной Украины, в нем соединены несколько культур, архитектурных жанров. Богатое наследие прошлого, тайны многовековой истории и современность как нельзя лучше переплетаются именно здесь - на западной Украине», - отмечают авторы ролика.