Президент Украины Петр Порошенко наградил орденами ряд лиц за значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины и введение Европейским Союзом безвизового режима.
Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.
Так, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк награжден орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.
Орденом «За заслуги» III степени награждены журналист Сергей Воропаев (посмертно),
Директор общественной организации «Институт мировой политики» Алена Гетьманчук, заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Олефиров, руководитель офиса УНИАН в Европейском Союзе Ирина Сомерен, председатель правления Международного фонда «Возрождение», научного директора Института евроатлантического сотрудничества Александра Сушко, исполнительный директор общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко.
Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.
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