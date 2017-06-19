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В Конотопе после возникшего конфликта со стрельбой между депутатом облсовета и его оппонентом первый сдал кровь на наличие алкоголя, в результате теста алкоголь в крови у него не обнаружен. Об этом сообщила спикер Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова в эфире 112 Украина.

«Был проверен депутат, он сдал кровь на наличие алкоголя. Алкоголь в крови у него не обнаружен. Сейчас все участники конфликта дают объяснения», - сказала Биганова.

Также она добавила, что у депутата было зарегистрированное травматическое оружие.

«Это травматическое оружие. Оно зарегистрировано, находится у него на законных основаниях. Установлено, что он сделал один выстрел, ни в кого не попал», - заявила спикер полиции.

Как сообщалось, в Конотопе между депутатом облсовета и его оппонентом возник конфликт со стрельбой. В полицию поступило два заявления. Одно – от депутата областного совета о том, что один из жителей Конотопа забрал у него золотой кулон. Второе – от его оппонента о том, что сам депутат стрелял в него из пистолета.
ForUm

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