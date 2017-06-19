Злоумышленник, который напал на добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, уже допрошен следователями. Об этом в эфире 112 Украина заявил представитель МВД Украины Артем Шевченко.
«Его жизни ничего не угрожает, он может сотрудничать со следствием и давать показания», - сказал Шевченко.
По его словам, допрос задержанного киллера уже провели.
По данным МВД, нападающий ранее совершил ряд других преступлений, в том числе и не на территории Украины.
«Есть целый ряд других преступлений, сейчас идут активные действия с международными партнерами для того, чтобы иметь возможность об этом говорить более или менее публично и убедительно», - отметил представитель МВД.
По его словам, российский след в деле нападения очевиден. При этом Шевченко напомнил, что для собственной легенды подозреваемый использовал персональные данные человека, который уже умер.
Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.
Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.
У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.
Осмаев назвал заказчиком покушения на себя президента России Владимира Путина.
В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что цепочка покушения на Осмаева ведет к «некоторым лидерам РФ».
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