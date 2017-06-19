Возле населенного пункта Байрак восточнее оккупированной Горловки на противотанковой мине подорвался грузовик с местными жителями. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 17 июня.

«Наблюдатели разговаривали с 55-летней женщиной, которая сообщила, что получила травмы, когда грузовик, в котором она ехала, подорвался на мине. По ее словам, инцидент произошел около 19:30 12 июня неподалеку н. п. Байрак, восточнее подконтрольного «ДНР» г. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка)», - говорится в отчете.

По словам женщины, у нее травмировано левое плечо, а муж получил легкие травмы головы. Пострадавшая отметила, что они часто пользовались этой дорогой.

Сотрудник «экстренной службы» в Горловке сообщил представителям СММ, что грузовик подорвался на противотанковой мине. Он добавил, что на месте инцидента были обнаружены 6 противотанковых мин, которые затем были обезврежены посредством контролированного подрыва.