Водитель, который совершил смертельное ДТП возле храма в центре Львова, ранее работал в ГАИ.

Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская в комментарии Укринформу.

«Виновник ДТП действительно работал в органах внутренних дел и уволился полтора года назад», - отметила Добровольская.

В то же время активисты Варты-1 информируют, что стресс, вызванный аварией, смертью одной женщины и многочисленными травмами другой, не прошел легко для виновника ДТП. По данным активистов, с сердечным приступом он в тяжелом состоянии попал в больницу.

Напомним, 18 июня во Львове во дворе церкви Святого Андрея автомобиль Toyota перевернулся на бок и придавил двух женщин. Одна из них погибла, другую забрали в больницу.

По словам Добровольской, водитель после службы в церкви сел с женой в припаркованную рядом машину и начал выезжать на дорогу. В это время, по словам водителя, автомобиль самовольно стал набирать скорость. Не справившись с управлением, он въехал в металлические столбики ограждения, после чего Тойота перевернулась и придавила прохожих.