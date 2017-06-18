Киевские полицейские задержали одного из злоумышленников, которые набросились на участников «Марша равенства» спустя 3 часа после завершения мероприятия. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Украины в г.Киеве Оксана Блищик.

«Происшествие произошло на Контрактовой площади через 3 часа после завершения мероприятия: пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а их обидчика доставили в Подольское управление полиции. Других нападающих разыскивают», - отметила она.

По словам Блищик, предварительно установлено, что неизвестные подбежали к мужчинам, брызнули одному в лицо газовым баллончиком, а другому нанесли телесные повреждения.

«Одного из злоумышленников полицейские задержали и доставили в Подольское управление полиции. С ним общаются оперативники и следователи. Задержанный - киевлянин, 1995 г.р. У него изъяли балаклаву, нож, газовый баллончик и капу», - рассказала она.

Пострадавшим, 1980 и 1984 г.р., вызвали «скорую», сотрудники которой оказали им медицинскую помощь и доставили в больницу.

Событие должным образом зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства. Сообщников нападавшего разыскивают.

Напомним, в Киеве состоялся «Марш равенства». Поданным полиции, в нем приняли участие около 2,5 тысячи участников. Были задержаны шесть противников марша, позже их отпустили.