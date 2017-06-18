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«Марш равенства» в Киеве прошел без грубых нарушений. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

По его словам, массовые мероприятия в Киеве прошли без грубых нарушений. В то же время он отметил, что несколько человек задержаны, их личности выясняются, с этими гражданами будут проведены необходимые процессуальные действия. Никто из граждан не пострадал.

В свою очередь начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что усиленные наряды полиции будут работать до вечера в людных местах. Он также отметил, что по предварительной информации при обеспечении безопасности участников массовых мероприятий в столице незначительные телесные повреждения получили двое полицейских.

«За медицинской помощью обратились двое полицейских, но это царапины, легкие повреждения», - сказал Крищенко.

Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой отметил, что к охране общественной безопасности и порядка были привлечены почти 5000 правоохранителей. Среди них - работники всех подразделений столичной полиции и полицейские подразделений, прилегающих к Киеву регионов - Черниговской и Черкасской областей, а также работники ГосЧС и бойцы Национальной гвардии.

Напомним, в Киеве состоялся «Марш равенства». Поданным полиции, в нем приняли участие около 2,5 тысячи участников. Задержаны шесть противников марша.

 

 
ForUm

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