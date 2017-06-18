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Из-за боевых действий в Авдеевке уже более недели нет газа, а в Александровке – воды. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«18 июня к централизованному водоснабжению подключены все населенные пункты 5 районов кроме пгт Александровка. Проводится заполнение системы и резервных резервуаров водой. До конца суток планируется восстановить водоснабжение», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что газоснабжение в Авдеевке отсутствует. Ремонтные работы подземного газопровода, который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились, в связи с опасностью для работников.
ForUm

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