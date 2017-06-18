Жертвами лесных пожаров в Португалии стали по меньшей мере 43 человека, большинство из них погибли в огненной ловушке, когда их автомобили оказались заблокированы на охваченной огнем дороге, сообщает ВВС.

Еще 59 человек, в том числе пожарные, получили ожоги разной степени тяжести.

Премьер-министр страны Антониу Кошта назвал происходящее «великой трагедией».

«Число погибших еще может увеличиться», - предупредил глава правительства, выступая в штаб-квартире службы гражданской обороны.

Государственный секретарь по вопросам внутренних дел Жорже Гомеш рассказал, что 16 погибших сгорели заживо в своих автомобилях на автотрассе в муниципалитете Педроган-Гранди на востоке страны. Они пытались покинуть район лесных пожаров. Еще трое задохнулись в дыму.

Мэр одного из населенных пунктов ранее сказал журналистам, что для того, чтобы обезопасить все поселки, которым угрожает огонь, не хватает пожарных.

Огонь распространяется с большой скоростью, двигаясь одновременно с четырех направлений, отметил Гомеш.

Президент страны Марселу Ребелу ди Соза отправился в район бедствия, чтобы встретиться с семьями погибших. Он заявил, что пожарные сделали «все, что могли».

В нескольких регионах Португалии жара в последние дни превышала 40 градусов.