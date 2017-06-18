За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 66 раз использовали оружие против Вооруженных сил Украины, в результате ранены пятеро военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском направлении противник открывал огонь 28 раз. «Под вражеский огонь из 120-мм минометов вчера попали наши позиции в районе Гранитного, Чермалыка и Широкино. Также по защитникам Широкино оккупанты били из танка. Кроме того, по украинским воинам, которые держат оборону возле Новоселовки Второй, ориентировочно с временно оккупированной Григоровки захватчики выпустить почти полтора десятка артиллерийских снарядов из 122-мм гаубиц. Из гранатометов и стрелкового оружия, боевики неоднократно открывали огонь по нашим укреплениям вблизи Павлополя, Славного, Гнутово, Тарамчука, Талаковки, Водяного, Марьинки, Красногоровки», - говорится в сообщении.

Кроме того, вчера около 18.00 российские наемники из минометов, которые запрещены минскими договоренностями, в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Бердянское, недалеко от Мариуполя. В результате обстрела были разрушены крыша и потолок одного из домов по улице Морской. Одна из мин привела к возгоранию здания. Также значительные повреждения получили еще несколько сооружений, расположенных неподалеку от эпицентра взрыва вражеского боеприпаса. Обошлось без жертв среди местного населения.

На донецком направлении в течение дня и вечером противник неоднократно вел огонь по защитникам Авдеевки из танка, минометов различных калибров и пехотного вооружения. Также под достаточно плотным минометным огнем вчера оказались укрепления ВСУ возле Новгородского. Кроме того, нарушения НВФ условий прекращения огня были зафиксированы в районе Верхнеторецкого, Зайцево, Каменки, Новоселовки, Новолуганского. Всего на этом направлении зафиксировано 17 вражеских вооруженных провокаций.

На луганском направлении зафиксирован 21 факт использования противником оружия против украинских воинов.

«Ситуация осложнилась уже во второй половине дня и вечером, когда наши позиции в районе Крымского и Катериновки неоднократно были обстреляны противником из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также под вражеский минометный огонь вчера попали наши укрепления вблизи Троицкого, Трехизбенки и Старого Айдара. С менее мощного пехотного оружия, местами из вооружения БМП, пророссийские бандформирования вчера несколько раз били по украинским защитникам, которые держат оборону возле Станицы Луганской, Новоалександровки и Донца», - отметили в штабе.