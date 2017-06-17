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750 тысяч детей могут лишиться доступа к чистой питьевой воде из-за обострения боевых действий на Донбассе. Об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

«Недавняя эскалация вооруженного конфликта привела к разрушениям критически важных объектов водоснабжения. 400 тыс. человек, в том числе 104 тыс. детей, не имели доступа к воде в течение четырех дней на этой неделе, поскольку обстрелами были разрушены две водоочистные станции на Южнодонбасском водопроводе. Срочные ремонтные работы были завершены вечером 15 июня», -  говорится в заявлении.

В организации отметили, что доступ к воде около 3 миллионов человек на востоке Украины зависит от объектов водоснабжения, которые сейчас находятся на линии огня. «Мы предполагаем, что еще больше семей окажутся без доступа к питьевой воде. Это создает серьезные риски распространения заболеваний и другие опасности для детей», - отметила региональный директор ЮНИСЕФ в странах Европы и Центральной Азии Афшан Хан.

«Когда объекты водоснабжения повреждают, все стороны конфликта должны создать условия для их срочного ремонта и немедленно прекратить обстрелы критически важных объектов гражданской инфраструктуры», - подчеркнула Хан.

 

 

 
ForUm

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