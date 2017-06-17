Во Львове этой ночью неизвестные бросили «коктейли Молотова» в помещения отделений двух банков. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

«В Галицкий отдел полиции, сегодня, 17 июня, в 2.27 поступило сообщение о том, что возникло возгорание в помещении одного из банковских учреждений на площади Рынок во Львове. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что неизвестные лица разбили окно и бросили бутылку с горючей жидкостью в помещение банковского учреждения, в результате чего возникло возгорание», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время пожара никто не пострадал, повреждено одно из помещений и имущество банка.

В полиции также заявили, что этой же ночью в 2.36 в Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестные разбили окно и повредили фасад одного из банковских учреждений на улице Низинной.

Работники полиции на месте происшествия установили, что неизвестные лица бросили бутылку с неустановленной жидкостью в окно на первом этаже финансового учреждения. В результате возгорания не произошло, однако повреждено окно и фасад помещения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

В обоих случаях выясняются суммы причиненного ущерба. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению уголовных преступлений. Назначены экспертизы.

По данным СМИ, нападения произошли на «БМ банк» и «VS bank».