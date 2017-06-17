Одна из основных примет «развивающейся демократии», к которой так отчаянно хочет относить себя и Украина, - это ответственность за воровство. Если в странах, где главенствует закон, угодить за решетку может каждый, независимо от доходов, связей и размеров украденного, то в Украине чем больше украл, тем с меньшей вероятностью сядешь.

Есть в нашей стране группа людей, которые в общей сложности должны госбюджету 45 миллиардов гривен. Это действительно огромная сумма даже в рамках целой страны и могла бы поправить ее пошатнувшее финансовое положение. Однако эксперты говорят о том, что деньги эти по сути украдены и с очень малой долей вероятности будут возвращены государству.

Итак, задолженность неплатежеспособных банков перед НБУ превысила 45,2 млрд грн. Большая часть этой суммы была выдана Нацбанком в качестве рефинансирования – счастливчиками стали в основном банки украинских олигархов. Вопрос только том, сможет ли государство получить обратно хоть часть потраченных денег.

В последние годы только ленивый не обвинял НБУ в разбазаривании денег на рефинансирование украинских банков. У экспертов и журналистов возникала масса вопросов к тому, каким именно банкам и по какой именно причине везло больше, к примеру, в 2014 году, когда деньги лились рекой. Только за март 2014-го регулятор истратил более 21 миллиарда. Впрочем, хоть и возникали сомнения в непредвзятости НБУ, ясно было, что без поддержки государства в то смутное время рухнули бы все украинские банки, похоронив под собой финансовую систему. Депозиты утекали с невероятной скоростью и выдержать такой отлив не смог бы ни один банк, даже с самыми большими активами. При потере ликвидности у акционеров есть два варианта – либо достать свои средства и влить в банк ради спасения, либо обратиться к регулятору для получения кредитов рефинансирования.

Как известно свои деньги наши олигархи доставать из-под матраца даже ради спасения собственного бизнеса очень не любят, поэтому большая часть их ринулась за помощью в Нацбанк. Еще и потому, что на самом деле спасать банки их владельцы вовсе не собирались, поэтому хотели получить побольше средств от НБУ, вывести их за границу, а потом уже объявить финучреждение банкротом. Именно эта схема перевода гривны из рефинанса в крепкую валюту и привела к первичному обрушению гривны в 2014 году. Скажем спасибо олигархам.

На сегодняшний день крупнейшими должниками среди неплатежеспособных банков по выданному рефинансированию являются банки «Надра» (9,8 млрд грн, владелец – Дмитрий Фирташ), «Дельта» (8 млрд грн, владелец – Николай Лагун), «Финансовая инициатива» (7,2 млрд грн) и «ВАБанк» (3 млрд грн, владелец обоих банков – Олег Бахматюк), «Финансы и кредит» (6,3 млрд грн, владелец – Константин Жеваго), «Имэксбанк» (3,4 млрд грн, владелец – Леонид Климов).

Впрочем, банкротство как таковое вовсе не означает, что возвращать долги не нужно. По крайней мере, в цивилизованных странах, к которым Украина явно не относится.

К примеру, «ПриватБанк» провернул отличную аферу – выведенные за несколько лет из Украины активы останутся у Игоря Коломойского и его друзей, а долги после национализации переписаны на счет государства. Очень удобно.

Нацбанк, впрочем, активизировал усилия по возврату долгов и неохотно пролонгирует кредитные договоры. За последние два года регулятор направил в правоохранительные органы 12 заявлений о преступлениях акционеров банков, а также подал 44 иска по взысканию долгов в пользу НБУ. Впрочем, при нашем законодательстве и коррумпированности судов шансы на возврат займов весьма невелики.

Один из самых «тяжелых» должников – украинский яичный король Олег Бахматюк. Его агрохолдинг «Авангард» прославился рядом громких скандалов, жители сел, которым не повезло жить рядом с птицефабриками олигарха, дошли до полноценных митингов с требованием избавить их от жуткого соседства.

Впрочем, с Бахматюка все как с гуся вода. Талант выходить сухим из воды избавил его и от ответственности за развал сразу двух банков. Пострадали от него разве что рядовые вкладчики, оставшиеся без депозитов.

«VAB банк» оставался на плаву довольно долго. Ставки депозитов в нем были весьма заманчивыми, поэтому граждане охотно несли свои денежки. Вот только распоряжались ими потом исключительно в интересах владельца банка. Самые крупные кредиты «VAB банк» раздавал компаниям, связанным с Олегом Бахматюком – к примеру, 54 миллиона гривен отдали компании «Стар-Мастер», которая относится к агрохолдингу «Ukrlandfarming». Еще 938 и 438 миллионов гривен получили компании «Железнодорожник» и « Ледер Плюс ЛТД» соответственно – а ими «рулят» менеджеры олигарха.

«VAB банк» со временем рухнул, а Бахматюк как был так и остался одним из самых состоятельных людей в Украине.

Банк «Финансовая инициатива» депозиты физлиц тоже распределял в пользу компаний Бахматюка и ег деловых партнеров по аграрному сектору. Почти миллиард достался компаниям «ИнвестАгроГруп», «ГАЗПОСТАЧ» и «Мясопродинвест» которые связанны с владельцем банка.

В банковском секторе до сих пор говорят о том, что от работы Бахматюка пострадали и другие банки, попавшиеся на махинации олигарха. К примеру, кредиты у «Райффайзена Банка Аваль» и «Юникредита» Бахматюк получил под залог не существующих запасов сахара.

Так или иначе, за свои финансовые проделки яичный король не пострадал. Самое страшное, что с ним случилось, это запрет на покупку новых банков. Долги же государству отдавать никто не собирается. Более того, Олег Бахматюк пошел в прямую конфронтацию с Нацбанком, который пытается вернуть в бюджет одолженные (судя по всему, навсегда) олигархом деньги. Развернутая им информационная война длится уже минимум полгода.

Так, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Concorde Capital» Александр Паращий считает, что Бахматюк пытается избежать погашения долгов на сумму свыше 1,7 млрд долларов, поэтому переводит все претензии НБУ за банкротство «ВАБ Банк» и «Финансовая инициатива» в плоскость личностного противостояния с чиновниками.

«Наказание Бахматюка за доведение до банкротства двух банков должно было стать хорошим уроком для других нерадивых собственников», — убежден Паращий.

Эксперт напоминает, что из-за банкротства банков «VAB» и «Финансовая инициатива» государство понесло убытки около 21 млрд грн. При этом в последнее время владелец компании «Укрлендфарминг» активизировал волну обвинений в адрес руководства НБУ. Ряд политических деятелей обратились к Президенту Порошенко с просьбой повлиять на попытки взыскать убытки государства с Бахматюка.

Кроме того, он обнародовал открытое письмо к Порошенко, в котором жалуется на личное давление со стороны НБУ.

Паращий считает, что такая активность Бахматюка — всего лишь «дымовая завеса», за которой владелец компании «Укрлендфарминг» старается скрыть истинные мотивы своего поведения: нежелание рассчитываться с кредиторами.

При этом комментируя обвинения Бахматюка в адрес Гонтаревой, о том, что экс-глава НБУ осуществляла давление на суды, Паращий назвал эти утверждения не соответствующими действительности.

«Судя по заявлениям со стороны НБУ и Бахматюка, счет судебных решений в пользу той или иной стороны — приблизительно одинаковый, что не сильно похоже на эффективный результат давления НБУ на суды», - считает аналитик.

Ранее глава Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин заявил о намерении взыскать с Бахматюка 4 млрд гривен, которые государство потратило на выплату компенсаций вкладчикам банка «Финансовая инициатива».

По словам руководителя ФГВФЛ, «чистка» банков менеджментом и акционерами перед признанием их неплатежеспособными — распространенная на рынке практика. Но благодаря законодательным прорехам, менеджмент и акционеры банков-банкротов избегают какой-либо ответственности.

Кроме того, ранее Шевченковский районный суд удовлетворил иск Национального банка Украины (НБУ) с требованием возобновить расследование о возможном хищении предоставленных ВиЭйБи Банка (VAB Банка) (Киев) кредитов рефинансирования.

Однако пока воз и ныне там. Под реальное наказание в нашей стране попадают те, кто украл на копейки. Если же пропадают миллиарды – поделать, судя по всему, вся государственная система ничего не может. Остается надеяться, что рано или поздно страна пройдет тест на соответствие европейским нормам и найдет способ привлекать к ответственности не только простых украинцев, но и непростых.