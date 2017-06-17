Королева Великобритании Елизавета II в заявлении по поводу своего официального дня рождения отметила, что Британия погрузилась в «мрачные настроения» на фоне событий последних недель - пожара в здании Гренфелл-Тауэр, нападения на лондонском мосту и теракта в манчестерском концертном зале, сообщает ВВС.

Королева, в пятницу встречавшаяся с пострадавшими, отметила, что несмотря ни на что люди с готовностью приходят на помощь друг другу.

«Сегодня, по традиции, праздничный день. Однако в этом году трудно не заметить, что нация впала в крайне мрачные настроения. За последние месяцы страна пережила череду ужасных трагедий», - начинает королева свое послание.

«Как нация, мы продолжаем думать и молиться о всех тех, кого напрямую затронули эти события. В ходе недавних встреч (с пострадавшими) в Манчестере и Лондоне меня поразила готовность людей во всей стране оказывать поддержку и помогать тем, кто отчаянно в этом нуждается», - пишет Елизавета II.

Королева в пятницу встречалась с пострадавшими от манчестерского теракта и от пожара в Гренфелл-Тауэр.

«Во времена испытаний Соединенное королевство оставалось непоколебимым перед лицом опасности. Объединенные общим горем, мы также решительно настроены, без страха и без избирательности помогать всем тем, кто заново строит свои жизни, на которых оставили свой ужасный отпечаток разрушения и потери», - завершается послание Елизаветы II.

17 июня в этом году официально празднуется день рождения королевы. Обычно праздник проходит во вторую субботу июня, но в нынешнем году его перенесли на неделю.