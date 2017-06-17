С начала действия безвизового режима почти 13 тысяч граждан Украины без виз пересекли границу со странами ЕС.

Соответствующие данные по состоянию на 6:00 утра 17 июня обнародовала Государственная миграционная служба Украины.

Всего с начала введения безвиза границу с ЕС пересекли более 365 тысяч украинцев.

«Почти 74 тыс. граждан во время путешествия использовали биометрические паспорта. Из них 12 875 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт», - говорится в сообщении.

Направляясь в страны ЕС в рамках безвизовых путешествий 3750 граждан, а это 29%, воспользовались авиационным транспортом. Другие следовали поездом или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, большинство из которых на границе с Польшей (5210 граждан Украины) и Венгрией (1805 граждан Украины).

С начала внедрения безвиза в пересечении границы отказано 17 гражданам Украины.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.