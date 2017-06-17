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Освобождение Украины от российской оккупации является одним из важных приоритетов для США. Об этом заявил неформальный советник американского президента Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в интервью «Новому времени».

«Украина, свободная от российской оккупации, - один из важных интересов США, и Трамп будет настаивать на этом интересе и достигать его», - заявил Джулиани.

Он не согласился с мнением о том, что администрация Трампа показывает себя очень мягкой в отношении России.

По его словам, впечатление о мягкости в отношении России может сложиться из некоторых комментариев Трампа в ходе предвыборной кампании. Однако, подчеркнул Джулиани, Трамп, став президентом, глубже вникает в суть международных отношений. Как пример он привел Сирию, которая очевидно является союзником России.

«Трамп приказал бомбить сирийскую военную базу, и понятно, что в своих действиях интересы США он ставит гораздо выше интересов России», - сказал Джулиани.

Напомним, в МИД Украины подтвердили, что встреча президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа состоится в ближайшее время.
ForUm

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