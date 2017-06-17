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Ярослав Тарасенко, арестованный на два месяца по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, по данным прокуратуры, привез киллера к месту убийства. Об этом журналистам после заседания в Голосеевском суде 16 июня заявила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, сообщает 112 Украина.

«Он подозревается в участии организации убийства. Кроме того, он согласно ходатайству, озвученному в суде, был водителем машины, которая привезла киллера на место убийства. Он должен был также его забрать после совершения преступления», - заявила Максимец.

Однако, по мнению адвоката Тарасенко Романа Гайдая, доказательства прокуратуры в суде были недостаточными.

«При рассмотрении самого ходатайства доводов со стороны органа досудебного расследования, по нашему мнению, было недостаточно. Суд также не исследовал то, что и задержание было незаконно и доказательства, которые приводит прокурор, недостаточны и прямо ни на что не указывают», - заявил Гайдай.

Напомним, 15 июня в Павлограде сотрудники Службы безопасности Украины задержали активиста «Павлоградской самообороны» Ярослава Тарасенко.

16 июня его арестовали на 60 суток без права на залог.

Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.
ForUm

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