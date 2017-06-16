Украинскому журналисту Роману Сущенко, который находится в российском СИЗО, назначили психиатрическую экспертизу. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Марк Фейгин.

«Сегодня моему подзащитному Роману Сущенко назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Она пройдет видимо уже в июле», - написал адвокат.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.