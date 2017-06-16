С начала суток члены незаконных вооруженных формирований 18 раз открывали огонь по подразделениям ВСУ, в результате обстрелов погиб военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском направлении НВФ чаще всего нарушали режим прекращения огня. В частности, после обеда противник из минометов калибра 120 мм обстрелял оборонительные укрепления ВСУ вблизи Богдановки. «Позже НВФ совершили обстрел наших позиций неподалеку Красногоровки из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение дня НВФ из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров неоднократно били по опорным пунктам ВСУ, которые расположены в районе Широкино, Водяного, Павлополя и Чермалыка.

На донецком направлении самой напряженной точкой остается южный пригород Авдеевки. «Здесь оккупанты сразу после обеда вели огонь по позициям сил АТО из танков, несколько позже – из 120-мм минометов. Возле Каменки противник применял против украинских воинов крупнокалиберные пулеметы. А из окрестностей временно оккупированного Донецка наемники, используя гранатометы различных модификаций, вели огонь по нашим опорным пунктам в районе Песков», - отметили в штабе.

На луганском направлении зафиксировано меньше всего вражеских вооруженных провокаций. «Еще утром боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинских воинов вблизи Новотошковского. Там же в наших защитников целился вражеский снайпер. А в районе Крымского НВФ применяли противотанковый ракетный комплекс», - подытожили в штабе.