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На чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве, украинцы Илья Кваша и Олег Колодий на 3-метровом трамплине завоевали серебряную и бронзовую медали.

Наши спортсмены показали результаты 484,30 и 470,30, соответственно, сообщает УНИАН.

На протяжении всех финальных соревнований уверенно лидировал россиянин Илья Захаров, который является олимпийским чемпионом Лондона-2012 в этой дисциплине. Он показал результат 525,10 балла.

Кваша уверенно удерживал 2-е место в борьбе с французом Мэттью Россетом на протяжении 4-х попыток. Колодий после 5-й попытки опередил Россета в борьбе за 3-4 места и удержал свой перевес в 15 баллов в решающей 6-й попытке. 

Таким образом, на счету сборной Украины уже девять наград первенства Европы – по три «золота», «серебра» и «бронзы».

Чемпионат Европы в Киеве проходит с 12 по 18 июня.

 

 
ForUm

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