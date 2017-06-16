В Брюсселе считают, что введение новых ограничительных мер в отношении любых стран нужно согласовывать между союзниками.

«Важно, чтобы новые возможные меры были скоординированы между международными партнерами для обеспечения их влияния на международном уровне и сохранения единства среди самих партнеров в вопросе санкций», - подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии в комментарии агентству Reuters, сообщает Немецкая волна.

Напомним, Сенат США в ночь на 15 июня подавляющим большинством голосов принял законопроект, расширяющий санкции против России. Документ вступит в силу после того, как его одобрит Палата представителей и подпишет президент США Дональд Трамп.

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн выступили с совместным заявлением, в котором резко раскритиковали ужесточение санкций против России. По их мнению, расширением списка штрафных мер против России США преследуют собственные экономические интересы и пытаются оказать давление на европейские компании.