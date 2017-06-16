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В Украине в субботу, 17 июня, в отдельных областях ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«17 июня в Украине грозы, в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с, ночью в Житомирской, Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано- Франковской, Закарпатской, Черновицкой, днем и в Винницкой и Одесской областях местами сильный дождь», - говорится в сообщении. 
ForUm

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