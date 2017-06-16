Большинство цифр в представленной Кабмином бюджетной резолюции до 2020 года являются нереальными. Рост ВВП завышен, а расходы рассчитаны на работающую экономику со значительными внутренними инвестициями, а не на обнищавшее население и разбитую банковскую систему. Так правительственный документ на своей странице в Facebook прокомментировал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Появилась бюджетная резолюция до 2020 года. Это, с одной стороны, хорошо, - среднесрочное бюджетное планирование и прочие правильные слова иностранным консультантам нравятся. Правда, в неуправляемой экономике трудно планировать на квартал вперед, не то, что на три года. Но это «мелочи». Достаточно вспомнить блокаду Донбасса и аферу 3200. Кто о них знал хотя бы за месяц до решения? Впрочем, вернемся к документу. Несколько позиций, которые, мягко говоря, удивляют», - написал он.

Так, по мнению Арбузова, «слишком бодрым» является прогноз ВВП на 2020 год – целых 4%.

«Напомню, что в 2017-19 годах предстоит выплатить или реструктуризировать $13 млрд. или около 12% ВВП текущего года. Прогнозы на руду и металлы не радуют. Одни только зерновые экономику не вытянут без внутреннего потребления. А мощнейшая долговая нагрузка не позволяет рассчитывать на умеренные кредитные рейтинги, а значит – частные инвестиции. Одним словом, факторов роста не наблюдается, а значит большинство цифр в документе, напрямую связанных с ВВП, нереальные», - написал он.

Также он сомневается в реальности достичь запланированных цифр дефицит госбюджета.

«Как быть с многочисленными популистскими заявлениями о средней заработной плате в 10 тыс. грн., пятикратном росте расходов на дороги и сохранении рекордных даже по мировым меркам затрат на оборону? Расходы рассчитаны на работающую экономику со значительными внутренними инвестициями, а не на обнищавшее население и разбитую банковскую систему», - отметил бывший глава НБУ.

Кроме этого, по его мнению, малореально выглядят и некоторые другие цифры.

«Два года подряд ожидается приватизация в сумме 17 млрд. грн. ежегодно, хотя в реальности поступления были ниже на два порядка - 152 и 189 млн. грн. в 2015 и 2016 году. Что они собираются продавать, а главное кому? Да и зачем немногим выжившим бизнесам покупать что-то у государства, если можно недорого купить активы у Фонда гарантирования.

И наконец, правительство свято уверено в принятии земельной и пенсионной реформы в парламенте. Понятно, что без них МВФ свернет финансирование и Украину ожидает дефолт. Но пойдут ли на этот масштабный "дерибан" парламентарии, большой вопрос», - написал Арбузов в Facebook.