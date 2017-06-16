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Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров проверить эффективность отмены дополнительной регистрации для иностранных медицинских препаратов, зарегистрированных в странах Евросоюза и «Большой семерки», и цены на них в украинских аптеках. Об этом как сообщает пресс-служба Главы государства, он сказал в ходе мероприятий по случаю Дня медицинского работника.

Порошенко отметил, что медицинская система нуждается в неотложной реформе, однако в этом вопросе уже сделаны важные шаги. В частности, было ликвидировано регистрацию медицинских препаратов, которые уже прошли эту процедуру в Европейском Союзе, странах «Большой семерки». «Это решительный шаг, чтобы преодолеть коррупцию, в том числе в фармакологии, преодолеть бюрократию», - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что цель такого шага - чтобы цены на эти лекарства в украинских аптеках не были выше, чем в странах ЕС и США. «Поручаю правительству тщательно проверить эффективность отмены дополнительной регистрации для лучших иностранных препаратов, и цены», - сказал Порошенко.

Президент также рассказал, что в бюджете этого года были заложены средства на реимбурсацию, чтобы определенные категории населения обеспечить бесплатными лекарствами. «Сделано это не только за счет государственного бюджета Украины, но и в результате эффективного взаимодействия с нашими иностранными партнерами - для этого были привлечены иностранные средства», - отметил Порошенко.

Президент добавил, что этих шагов недостаточно и власть будет решительно продолжать медицинскую реформу.
ForUm

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