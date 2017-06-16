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Сегодня вечером будет временно ограничен доступ к реестру электронных деклараций.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

«Доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет ограничен 16 июня 2017 с 22:00 до 23:00 в связи с проведением технического обслуживания сетевого оборудования», – говорится в сообщении.
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