Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одесской области создание агентурной сети российских спецслужб из сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что организовать сеть российские спецслужбы приказали сотруднику Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Отмечается, что житель Тирасполя, имеющий двойное гражданство РФ и Молдовы, с 1995 года работает на приднестровские и российские спецслужбы.

Сотрудники спецслужбы зафиксировали контакты злоумышленника с украинскими правоохранителями, которые отказались от работы на страну-агрессора.

«Для возможного шантажа агент российских спецслужб записывал разговоры на специальную аппаратуру. При попытке вернуться в Приднестровье правоохранители задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска на границе. При осмотре сотрудники СБ Украины обнаружили у него специальные технические средства, вшитые в одежду. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению возможных сообщников задержанного агента», – сказано в сообщении.