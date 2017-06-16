Сотрудники Государственной пограничной службы не пустили в Украину 8 граждан России, которые направлялись в Киев на слет байкерского клуба Hells Angels, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В ведомстве отметили, что 16 июня начнется открытие международного слета байкеров и презентация деятельности клуба Hells Angels. Первые участники этого слета из других стран начали прибывать в Украину еще несколько дней назад.

«В ходе оформления пограничники не пропустили через границу 10 иностранцев, которые направлялись на слет байкерского клуба. Один из них гражданин Марокко не имел соответствующих документов для въезда в нашу страну, на другого иностранца - гражданина Германии сработала база данных Интерпола из-за проблем с документами», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что остальные иностранцы были гражданами России. «Все они прилетели в Украину тремя разными рейсами. Во время пограничного контроля, проведенного совместно с иностранными экспертами и представителями Укрбюро «Интерпол», данные граждане не подтвердили цели своей поездки, поскольку не заявляли о фактическом участии в слете», – подчеркнули в ведомстве.