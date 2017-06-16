В прокуратуре заявляют, что в случае приезда экс-президента Виктора Януковича в Украину суд над ним будет очным, а не заочным. Об этом прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил сегодня в комментарии журналистам.

«На следующем судебном заседании будет решено, будет ли удовлетворено ходатайство стороны обвинения о назначении и проведении специального судебного производства, то есть заочного судебного производства, а также будет зачитано обвинительное заключение со стороны обвинения и определен порядок судебного процесса», - сказал Кравченко, сообщает УНИАН.

Он еще раз подчеркнул, что Янукович имеет возможность участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи.

По словам Кравченко, для этого экс-президенту было предложено три варианта для выхода на связь, но он так и не воспользовался ни одним из них.

«Если обвиняемый Янукович приедет (на суд в Киев – Ред.), сторона обвинения не будет ходатайствовать об удовлетворении ходатайства о назначении заочного судебного производства», - сказал Кравченко.

Также он добавил, что сторона обвинения удовлетворена сегодняшним решением суда о назначении на 26 июня рассмотрения по существу дела о госизмене Януковича.

Напомним, рассмотрение дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича по сути назначено Оболонским районным судом 26 июня.