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Подозреваемый в организации нападения на бывшего активиста, а ныне – народного депутата Украины Татьяну Чорновол Олег Нетребко был найден повешенным в изоляторе временного содержания Главного управления полиции г. Киева.

По данным прокуратуры, на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

В то же время Черновол убеждена, Нетребко довели до самоубийства. 

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