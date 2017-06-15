Подозреваемый в организации нападения на бывшего активиста, а ныне – народного депутата Украины Татьяну Чорновол Олег Нетребко был найден повешенным в изоляторе временного содержания Главного управления полиции г. Киева.
По данным прокуратуры, на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.
В то же время Черновол убеждена, Нетребко довели до самоубийства.
Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак инициирует введение уголовной ответственности за российскую пропаганду в СМИ.
Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение уже существующих санкций, введенных американскими властями в отношении нескольких секторов российской экономики после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.
Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил встречу президентов Украины и США, однако не назвал конкретной даты.
Совет национальной безопасности и обороны Украины представит Президенту для внесения в парламент законопроект «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей».
Министр внутренних дел Арсений Аваков заявляет, что в кабинете заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Радецкого прошли обыски в связи с фальсификацией документов.
Члены НВФ обстреляли жилые кварталы населенного пункта Сухая Балка Донецкой области, погиб местный житель.
Закон о введении административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты вступил в силу.
Кабинет Министров Украины не поддерживает запуск системы всеобщего декларирования доходов в среднесрочной перспективе.
Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины в сотрудничестве с Департаментом юстиции США в четверг обеспечили возвращение в Украину более $500 тыс., выведенных бывшим руководством Министерства юстиции Украины времен президентства Виктора Януковича.
Нидерланды полностью завершили процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом и передали ратификационную грамоту в Брюссель.
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил о прогрессе в расследовании дела о покушении на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.
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