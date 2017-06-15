Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили механизм регулярного приобретения чиновниками «Укрзализныци» некачественной продукции почти сто миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновники ПАО регулярно закупали контрафактные запасные части для тягового подвижного состава. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица Департамента локомотивного хозяйства способствовали закупке и эксплуатации обществом продукции ненадлежащего качества.

«Использование некачественных запасных частей производственными подразделениями «Укрзализныци», одного из тепловозоремонтных заводов и семью локомотивными депо приводило, в частности, к постоянному выходу из строя десятков тепловозов и длительным простоям на внеплановых ремонтах. В результате сделки должностных лиц «Укрзализныця» не смогла обеспечить в полном объеме перевозку продукции металлургических комбинатов. Это соответственно привело к недополучению госпредприятием доходов, сокращению объемов валютной выручки и уменьшению поступлений в бюджеты всех уровней», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, во время обысков в структурных подразделениях «Укрзализныци» и офисах коммерческих структур сотрудники спецслужбы изъяли документацию, подтверждающую закупку чиновниками неликвидных запчастей.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, одному из руководителей Департамента локомотивного хозяйства ПАО «Украинская железная дорога» сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.