Директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж сравнил борьбу с коррупцией в Украине со спортивной рыбалкой - «поймали, сфотографировали, отпустили». Об этом он заявил на форуме по вопросам развития украинской экономики в Киеве.

«Борьба с коррупцией в Украине похожа на спортивную рыбалку. Сначала ловишь рыбу, фотографируешься с ней, а потом отпускаешь», - сказал Малиж.

В то же время представитель ЕБРР отметил, что нашей стране удалось достичь большого прогресса в непрямой борьбе с коррупцией, особенно в финансовом и энергетическом секторах, сообщает УНИАН.

«В непрямой борьбе с коррупцией Украине удалось достичь значительного прогресса. Устранение посредников на газовом рынке дало огромный эффект. Большой прогресс есть и в финансовом секторе, очистке банковской системы», - отметил Малиж.

Напомним, ранее посол ЕС в Украине Хюг Минграрелли заявил, что в Верховной Раде Украины есть немало людей, которые не только не способствуют модернизации страны, а наоборот - блокируют реформы, защищая собственные интересы.