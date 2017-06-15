также в разделеПолитика
Германия и Австрия раскритиковали новые санкции США против РФ 32
СНБО подаст Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса 87
В ЕБРР считают, что Украина опередила ожидания по прогрессу в реформах 28
Бортник: Запрет двойного гражданства приведет к территориальной нестабильности 34
Замглавы Совета НБУ Милованов увидел в Вакарчуке следующего президента, но затем испугался 38
Нидерланды полностью завершили ратификацию Ассоциации 27
Путин считает Медведчука украинским националистом 46
Матиос заявил о посягательствах на него и его детей 32
Геращенко рассказала, когда законопроект о реинтеграции Донбасса будет в Раде 36
Путин ответил Порошенко на «немытую Россию» 389
Посол ЕС: Многие в Раде защищают свои интересы и блокируют реформы 128
Путин: Сближение Украины с НАТО – угроза для России 143
Аваков: Кабинет члена НАПК обыскивают из-за подделки документов 59
Путин грозится защищать Крым «всеми доступными средствами» 149
В НАПК проводят обыск 36
Садовый назвал ответ Гройсмана по мусору хамством 131
Сенат США одобрил ужесточение санкций против России 118
В МИД подтвердили встречу Порошенко и Трампа 80

Директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж сравнил борьбу с коррупцией в Украине со спортивной рыбалкой - «поймали, сфотографировали, отпустили». Об этом он заявил на форуме по вопросам развития украинской экономики в Киеве.

«Борьба с коррупцией в Украине похожа на спортивную рыбалку. Сначала ловишь рыбу, фотографируешься с ней, а потом отпускаешь», - сказал Малиж.

В то же время представитель ЕБРР отметил, что нашей стране удалось достичь большого прогресса в непрямой борьбе с коррупцией, особенно в финансовом и энергетическом секторах, сообщает УНИАН.

«В непрямой борьбе с коррупцией Украине удалось достичь значительного прогресса. Устранение посредников на газовом рынке дало огромный эффект. Большой прогресс есть и в финансовом секторе, очистке банковской системы», - отметил Малиж.

Напомним, ранее посол ЕС в Украине Хюг Минграрелли заявил, что в Верховной Раде Украины есть немало людей, которые не только не способствуют модернизации страны, а наоборот - блокируют реформы, защищая собственные интересы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года