Найденный повешенным в киевском изоляторе временного содержания заключенный Олег Нетребко, который является ключевым свидетелем в деле о нападении в 2013 году на активистку, а ныне народного депутата Украины Татьяну Чорновол, был склонен к самоубийству. Об этом сообщил руководитель управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам Генеральной прокуратуры Украины Вячеслав Свирец.

В частности, он опроверг заявление Чорновол о том, что Нетребко довели до самоубийства. «Это мнение госпожи Чорновол. Если бы к нему применялись неразрешенные методы следствия или давление, или побои... но никакие телесные повреждения на нем не обнаружены - ни при жизни, ни после смерти. Кроме странгуляционной борозды на шее, на нем ничего не обнаружено: ни следов борьбы, ни следов насилия», - сказал Свирец.

«Видео с камер наблюдения четко показывает, что двое сокамерников спят. Он один проснулся, походил, потом лег, потом снова встал, взял простыню подошел к двери санузла и в щель дверной петли завязал узел, а затем сделал петлю и покончил жизнь самоубийством», - добавил представитель ГПУ, сообщает УНИАН.

По его словам, сокамерники Нетребко проснулись через полчаса после его самоубийства. «Дежурный заглянул в смотровое окошко, позвал Нетребко, тот не отозвался. Тогда дежурный разбудил сокамерника, после этого в камеру вошли работники изолятора временного содержания, включили свет и увидели, что он висит на простыне», - сообщил подробности инцидента Свирец.

Также он добавил, что в деле Нетребко есть примечание о том, что он «склонен к самоубийству». «Несколько дней назад его возили на психиатрическую экспертизу, это было 13 июня. И в его личном деле есть примечание: «склонен к самоубийству», - отметил Свирец. Он напомнил, что начата служебная проверка в отношении сотрудников изолятора временного содержания.

Напомним, сегодня, 15 июня, подозреваемый в организации нападения на бывшего активиста, а ныне – народного депутата Украины Татьяну Чорновол Олег Нетребко бы найден повешенным в изоляторе временного содержания Главного управления полиции г. Киева.

По данным прокуратуры, на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

В то же время Черновол убеждена, Нетребко довели до самоубийства.

Как известно, 13 мая суд арестовал Нетребко на 2 месяца.