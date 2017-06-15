Сегодня утром в одном из пунктов пропуска на границе с Россией двое граждан РФ из партии Алексея Навального попросили политического убежища на территории Украины, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Мужчины прибыли в пункт пропуска и, предъявив для контроля загранпаспорта граждан Российской Федерации, сразу выразили намерение получить защиту на территории Украины в связи с их политическим преследованием на территории России», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время фильтрационных мероприятий, которые проводились совместно с сотрудниками СБУ, было установлено, что данные граждане относятся к оппозиционному блоку Алексея Навального и за политическую деятельность подвергаются преследованию.

В ведомстве отметили, что мужчин пропустили через границу в установленном порядке и направили в миграционную службу.