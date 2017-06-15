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Президент РФ Владимир Путин не сомневается в том, что Керченский мост будет построен в срок, сейчас стройка идет с опережением графика. Об этом он заявил в ходе прямой линии, сообщает РИА Новости.

«Крымский мост строится в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением, - сказал Путин. - Я сейчас не буду говорить про это опережение, но на данный момент времени нет сомнений в том, что все планы будут реализованы и с должным качеством».

Он напомнил, что стоимость проекта известна - это 200 млрд рублей. При этом он отметил, что нельзя допустить отставания в строительстве подъездных путей к Керченскому мосту с обеих сторон.

«Подъездные пути - это отдельная, острая тема. Нам нужно сделать так, чтобы и со стороны Крымского полуострова, и со стороны Керчи были построены дороги, но и со стороны Тамани тоже, - сказал он. - Надеюсь, что и это тоже будет реализовано. Без подъездных путей ситуация будет совсем нелепой, там будет горлышко узкое, либо с одной, либо с другой стороны, нельзя ни в коем случае этого допустить».

Глава государства отметил, что правительство будет внимательно следить за ходом строительства.
ForUm

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