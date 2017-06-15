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Сегодня утром боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки с использованием запрещенных Минскими договоренностями реактивных систем залпового огня «Град-П», сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

Отмечается, что в результате обстрела повреждены три жилых дома по улицам Орджоникидзе, Тельмана и Матросова. Во всех трех зданиях осколками посечены стены, повреждены крыши и приусадебные постройки, выбиты стекла. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет.

«НВФ ОРДО пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Для боевиков ОРДО нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей, к сожалению, давно стали нормой», – сказано в сообщении.
ForUm

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