После трех лет конфликта в Донбассе Киев ищет альтернативу его военному урегулированию. Что это - поиск выхода из «глухого минского угла» или подготовка к выборам президента?

В украинском обществе возобновилась дискуссия о прекращении военных действий на востоке страны и поиске альтернативных вариантов урегулирования конфликта на Донбассе. «Антитеррористическая операция (АТО) не может и не будет длиться два-три месяца. Она должна и будет продолжаться часы», - сказал Петр Порошенко 26 мая 2014 года, тогда еще в качестве кандидата в президенты Украины. С тех пор прошло более трех лет. Военные действия на востоке Украины до сих пор продолжаются. Между тем до следующих президентских выборов осталось менее двух лет и в окружении Порошенко снова заговорили о переформатировании АТО.

Изменить формат военных действий на Донбассе

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что «нужно завершить антитеррористическую операцию на востоке страны и перейти к новому формату защиты от «гибридной войны», которую ведет против Украины РФ». «Антитеррористическая операция выполнила много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины», - сказал Турчинов.

По его словам, сейчас нужно «признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны правительству и четко, на законодательном уровне, определить принципы государственной политики освобождения этих территорий».

Секретарь СНБО считает необходимым обсудить с экспертами, а затем представить президенту и внести на рассмотрение Верховной Рады комплексный законопроект «О восстановлении государственного суверенитета Украины во временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей». По словам Турчинова, ныне действующее украинское законодательство предусматривает лишь два случая, когда разрешается боевое применение вооруженных сил Украины - открытое объявление войны и антитеррористическая операция.

Он указывает на то, что нынешнее законодательство формировалось на основе представлений 20-го века о классической войне, где не учтена необходимость противостоять «гибридной» агрессии. В свою очередь Петр Порошенко отметил важность законодательного урегулирования правового статуса неподконтрольных территорий. «Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии, то оставим Украину беззащитной», - подчеркнул Порошенко.

Как выйти из «глухого минского угла»?

В украинском обществе дискуссии о том, что формат военной операции на востоке Украины должен быть изменен, ведутся давно. Еще в 2015 году заместитель председателя Верховной Рады от фракции «Самопомощь» Оксана Сыроид зарегистрировала законопроект «О временно оккупированных территориях Украины». В этом году зарегистрировано еще два подобных законопроекта, но ни депутаты, ни Администрация Президента в течение всего этого времени не проявляли к этой теме особого интереса. Что же изменилось сейчас?

По мнению эксперта по безопасности, президента Центра глобалистики «Стратегия ХХ» Михаила Гончара, делая громкие заявления, украинская власть в очередной раз хочет привлечь внимание международных партнеров к проблемам на украинском Донбассе и агрессии России. «Это месседж о том, что надо менять подходы, ведь ситуация зашла в «глухой минский угол» и таким способом невозможно разрешить конфликт», - считает Гончар.

Вместе с тем эксперт не исключает, что так власть тестирует реакции общества на конфликтные вопросы. Как полагает Гончар, если бы украинская власть реально хотела изменить правовой статус неподконтрольных территорий и отказаться от проведения военных действий на Донбассе, то сразу предложила бы пути реализации своих инициатив. «Что именно предлагает СНБО? Какие ключевые подходы должны быть в их законопроекте? Этого ничего нет. Это лишь сотрясание воздуха», - говорит Гончар.

С прицелом на выборы

Вместе с тем в Министерстве юстиции заявили, что готовы принять участие в разработке законодательства для эффективного противостояния в конфликте с Россией. «Законодательство и международные акты, регулирующие классические военные или смежные конфликты, уже не отвечают реалиям в Украине», - сказал журналистам министр юстиции Павел Петренко.

И Петренко, и Турчинов принадлежат к одной политической силе - они члены политического совета партии «Народный фронт», фракция которой вместе с фракцией «Блок Петра Порошенко» входит в парламентскую коалицию. Эксперты не исключают, что «Народный фронт» ради сохранения «политической дружбы» с президентом и его партией, готов помогать Порошенко на следующих президентских выборах в 2019 году.

По мнению руководителя политических программ Украинского независимого центра политических исследований Светланы Конончук, сейчас начался процесс формирования имиджа Порошенко как главнокомандующего армией, и более четкое его позиционирование как человека, настроенного на поиск новых подходов в вопросах безопасности и обороноспособности страны. «Это перетягивание позиционирования. Это нужно для того, чтобы выделить Порошенко на фоне других политиков, которые уже сегодня готовятся к президентским выборам», - сказала DW Конончук.

Она считает, что политические силы уже сейчас пытаются «забронировать» на предстоящие выборы выгодные темы и образы, которые могут обеспечить им голоса избирателей. Ведь, по данным последнего опроса Социологической группы «Рейтинг», 55 процентов украинцев считают, что неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей должны быть частью Украины.