В столичный храм в честь Иверской иконы Божией Матери (Киев, метро «Позняки», ул. Гмыри, 10) сегодня с Афона прибыла икона Божией Матери «Иверская», написанная и освященная в Иверском монастыре на Святой Горе.

Как сообщил Центру информации Украинской Православной Церкви настоятель храма протоиерей Виктор Иващук, святыня является копией чудотворной Иверской иконы Божией Матери на Афоне, и будет главной храмовой иконой в новой церкви.

«Иверская икона Божией Матери, или еще как ее называют «Вратарница», является одной из самых почитаемых чудотворных икон не только Святой Горы Афон, но и всего православного мира. К этой иконе обращаются с молитвами о достатке, об исцелении, о защите от врагов, клеветы и темных сил. Иверская Богородица сама назвала себя Великой Заступницей для верующих, когда чудесным образом попала в Иверский монастырь на Афоне (Греция). По велению Самой Богоматери, икона долгое время находилась над главным входом в обитель. Так Царица Небесная подтверждала свою защиту и заботу над обителью и Святой Горой.

«Символично, что отныне, образ Божией Матери будет оберегом нашей столицы. Ведь, много людей прибывает в наш город именно с восточного направления, где находится международный аэропорт «Борисполь». Наш храм находится в микрорайоне Осокорки, на пути из аэропорта в Киев. Очевидно, что Сама Богородица через Свой образ, будет благословлять всех гостей и жителей нашего славного города на добрые дела и хорошие мысли», - сказал отец Виктор.

Храм в честь Иверской иконы Божией Матери (Киев, метро «Позняки», ул. Гмыри, 10) открыт каждый день с 09.30 до 18.00.