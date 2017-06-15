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Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий призывает киевскую городскую власть не допустить проведения гей-парада, который инициирует в столице Украины 18 июня «ЛГБТ-сообщество».

Как сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на текст официального обращения Предстоятеля УПЦ, в связи с появлением информации об организации в Киеве так называемого «Марша равенства», Блаженнейший Митрополит Онуфрий призывает православных верующих усилить молитвы, чтобы не допустить осуществления этого греховного замысла.

«В то время, когда наша страна страдает от вооруженного противостояния на Донбассе, украинскому народу следует в искренней молитве просить Божьей милости и благословенного мира. А те же, кто вместо исправления своей жизни пытаются пропагандировать свои грехи путем так называемого парада, несут особую духовную ответственность за то, что благодать Божья оставит нашу землю, оскверненную пороками, о которых, по учению Слова Божия, даже стыдно и говорить (Еф. 5,12)», - отметил предстоятель УПЦ.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий также отметил, что так называемый «Марш равенства» «нанесет непоправимый вред нравственному и психическому здоровью молодежи, подростков и детей».

«Организаторы этого «марша» не имеют никакого морального права навязывать свое мировоззрение другим. Наш украинский народ веками живет, придерживаясь христианских моральных норм и традиционных семейных ценностей, что является основой формирования здорового общества и сильного государства. Поэтому вполне понятным является резкий общий протест верующих Украинской Православной Церкви против проведения подобных акций», - сказал он.

Предстоятель УПЦ обратил внимание на то, что христианин должен уважать каждого человека, но в то же время четко высказываться против пропаганды греха и пренебрежения христианских добродетелей. 

«Ведь пропагандой греховных извращений проявляется пренебрежение к человеческой личности, созданной по образу и подобию Божьему. Бессмысленной является идеология, которая пытается уравнять грех с данным Богом даром свободы. Именно поэтому, обращаюсь к Киевской городской власти прислушаться к мнению верующей общины столицы и не допустить проведение так называемых гей-парадов и подобных им позорных мероприятий», - говорится в официальном обращении. 

Предстоятель УПЦ благословил 18 июня «во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви вознести молитвы, чтобы Господь не допустил на украинской земле произойти парадам и маршам с целью пропаганды греховного образа жизни, о котором Библия предостерегает карой Божьей и в этом веке, и в будущем».
ForUm

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