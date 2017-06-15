Президент России Владимир Путин оценил потери страны от санкций, введенных в связи с агрессией РФ против Украины, в 50-52 млрд долл. В том числе, по его словам, санкции США привели к падению ВВП на 1%. Об этом он сказал на ежегодной прямой линии, сообщает Укринформ.

«Россия потеряла от санкций 50-52 млрд долл. Санкции США привели к падению ВВП России на 1%», - сказал Путин.

При этом, по его словам, санкции в целом положительно сказались на российской экономике, особенно на сельскохозяйственном производстве. А те, кто их ввели, якобы потеряли больше.

Кроме того, по словам Путина, от введения санкций для россиян есть положительные моменты.

«Мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефтью и газо-долларами», - подчеркнул российский президент.

В этом ключе он похвастался ростом производства в некоторых сферах: в радиоэлектронике, фармацевтике, тяжелом машиностроении.

Напомним, 14 июня Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение уже существующих санкций, введенных американскими властями в отношении нескольких секторов российской экономики после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.