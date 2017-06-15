Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил о прогрессе в расследовании дела о покушении на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву. Об этом Князев сказал на пресс-конференции.

В частности, на вопрос, не прослеживается ли связь между покушением на Осмаева и Окуеву и убийством бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, глава Нацполиции ответил: «Мы расследуем это правонарушение (покушение на Осмаева. – Ред.). Расследуется общей следственно-оперативной группой, прокуратурой, Национальной полицией. У нас есть прогресс в расследовании этого правонарушения. Но доказать я не могу, что нам известно стало об участии лица, которое мы подозреваем в совершении этого правонарушения, относительно других правонарушений (в частности, убийства Вороненкова – Ред.) как на территории государства, так и на территории других смежных с нами государств».

«Но мы имеем такую оперативную информацию, которую эффективно проверяем, и результаты расследования будут доведены в короткое время», - добавил Князев, сообщает УНИАН.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.

Осмаев назвал заказчиком покушения на себя президента России Владимира Путина.

В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что цепочка покушения на Осмаева ведет к «некоторым лидерам РФ».