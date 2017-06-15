Президент РФ Владимир Путин считает, что Виктор Медведчук является украинским националистом, хоть ему самому это определение и не нравится. Об этом он заявил в четверг во время прямой линии.

«У Медведчука есть свои собственные убеждения. Я считаю, что он украинский националист. Хоть ему и не нравится такое определение, он считает себя просвещенным патриотом Украины», - заявил российский лидер.

Он сказал, что дружит с Медведчуком и прекрасно знает историю его семьи.

«Ни для кого не секрет, что отец Медведчука был активным деятелем Организации украинских националистов, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку, где Медведчук в Красноярском крае и родился», - заявил Путин, сообщает «Украинская правда».

Президент России утверждает, что его кум Медведчук является горячим сторонником независимой и при этом федеративной Украины.

«Но он выступает при этом за очень добрые отношения с Россией, за экономическую интеграцию, за сохранение общей инфраструктуры, энергетики, финансовой системы», - отметил Путин.

Как известно, Виктор Медведчук сейчас от имени Украины принимает участие в минских переговорах по Донбассу.