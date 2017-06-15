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Хозяйственный суд города Киева снял арест со счетов КП «Киевский метрополитен».

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Юрий Левченко.

«Суд разблокировал счета метрополитена, однако отказал в отсрочке исполнения постановления о взыскании долга в 2 миллиарда», - отметил Левченко.

По его словам, суд снял арест на основании того, что метрополитен заключил дополнительные соглашения с банком об использовании арестованных счетов в дальнейшем лишь для выплаты заработной платы своим работникам.

Левченко отметил, что остается непонятным, каким образом метрополитен будет осуществлять другие необходимые затраты - на обслуживание, ремонт вагонов и тому подобное.

Он также добавил, что на вопрос судьи, «где метрополитен возьмет деньги, чтобы погасить долг», представитель Киевсовета ответил, что необходимые средства будут получены за счет повышения цен на проезд в коммунальном транспорте.

Напомним, в 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о приобретении 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией «Укррослизинг». В период с 2010 по 2013 годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 миллиарда гривен.

Ранее Киевсовет принял решение обратиться к Верховной Раде, Кабмину и СБУ, чтобы инициировать рассмотрение вопроса по долгу «Киевского метрополитена» на заседании СНБО, поскольку сложившаяся ситуация может угрожать остановкой столичного метро.
ForUm

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