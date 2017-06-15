также в разделеСтолица
Предстоятель УПЦ призывает не допустить проведения гей-парада в Киеве 19
Суд разблокировал счета киевского метрополитена 15
В центре Киева авто с нардепом за рулем врезалось в трамвай 235
Киевлян предупредили, что в платежках за июнь нет субсидии 56
В Киеве при получении взятки в 285 тысяч задержали полицейского 34
Бывшие сотрудники «ПриватБанка» украли 200 тысяч 57
Вятрович: Суд не запрещал переименовывать проспект Ватутина 62
В киевской маршрутке взорвалась система охлаждения, есть пострадавшие 117
Пять районов Киева могут остаться без горячей воды до октября 170
Суд запретил переименовывать проспект Ватутина в Шухевича 246
На столичной набережной в урне нашли гранату 30
В Киеве ограбили частный дом: связали детей скотчем и вынесли сейф 120
Марш равенства в Киеве будут охранять 6 тысяч правоохранителей 78
В Киеве неизвестный застрелил женщину 63
В Печерской РГА отрицают, что сгоняли учителей на концерт «безвиз» 61
Концерт «безвиз»: общественный транспорт меняет маршруты 60
Во двор частного дома в Киеве бросили гранату 40
Въезд на Труханов остров закрыли на лето 37

Киевский метрополитен готов убрать со станции «Героев Днепра» запрещенную законом георгиевскую ленту после соответствующего решения Киевского городского совета.

Об этом Укринформу рассказала пресс-секретарь КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

«Киевский метрополитен - коммунальное предприятие. Мы выполняем решение, которое принимает город. Например, когда был введен закон о декоммунизации, Киевсовет принимал решение и устанавливал четкий перечень объектов и станций, на которых необходимо провести работы. Поэтому, если Киевсовет примет решение, конечно, мы физически будем проводить работы. Но самостоятельно мы как предприятие такие решения принимать не компетентны», - сказала Макогон.

По ее словам, сегодня только на одной станции метро «Героев Днепра» размещена георгиевская лента.

Напомним, в Украине с сегодняшнего дня вступил в силу закон о запрете георгиевской ленты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года