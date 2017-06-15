Киевский метрополитен готов убрать со станции «Героев Днепра» запрещенную законом георгиевскую ленту после соответствующего решения Киевского городского совета.

Об этом Укринформу рассказала пресс-секретарь КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

«Киевский метрополитен - коммунальное предприятие. Мы выполняем решение, которое принимает город. Например, когда был введен закон о декоммунизации, Киевсовет принимал решение и устанавливал четкий перечень объектов и станций, на которых необходимо провести работы. Поэтому, если Киевсовет примет решение, конечно, мы физически будем проводить работы. Но самостоятельно мы как предприятие такие решения принимать не компетентны», - сказала Макогон.

По ее словам, сегодня только на одной станции метро «Героев Днепра» размещена георгиевская лента.

Напомним, в Украине с сегодняшнего дня вступил в силу закон о запрете георгиевской ленты.