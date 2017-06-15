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Главное управление Национальной полиции Киева открыло уголовное производство по факту ДТП с участием народного депутата Олега Барны. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что производство открыто по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили, что ДТП произошло около 22:00 в Киеве на площади Победы. В результате столкновения автомобиля «Шкода» с трамваем, водитель легковушки получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больничное учреждение.

Сейчас народный избранник находится в медицинском учреждении на стационарном лечении. Других пострадавших нет. В результате ДТП повреждено оба транспортных средства.

Напомним, поздно вечером 14 июня на площади Победы в Киеве автомобиль Škoda врезался в трамвай №18. Позже стало известно, что автомобиль не предоставил преимущество трамваю и совершил наезд. По предварительным данным, за рулем автомобиля был нардеп от фракции БПП Олег Барна. От удара трамвай сошел с рельсов. На момент столкновения пассажиров в нем не было.

Барна признал свою вину в совершении ДТП. 
ForUm

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