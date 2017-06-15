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Десятки человек числятся пропавшими без вести после пожара в жилом многоэтажном доме Гренфелл-тауэр в Лондоне, сообщает ВВС.

Отмечается, что неизвестно местонахождение целых семей.

По официальным данным, при пожаре в лондонском Гренфелл-тауэр погибли 12 человек, однако в полиции заявляют, что число жертв, вероятно, будет расти. В больницах находятся более 70 пострадавших.

Пожар еще до конца не ликвидирован. Пожарные продолжают тушить возгорания в различных частях здания. По последним данным, спасатели добрались до верхнего этажа 24-этажного здания, однако у них еще не было возможности осмотреть все помещения в поисках пострадавших в результате пожара.

Напомним, пожар в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в районе Северный Кенсингтон начался в ночь на среду, 14 июня. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.

Здание Гренфелл-тауэр было построено в 1978 году, в нем около 200 квартир. Спасшиеся жильцы говорят, что в доме не работала пожарная сигнализация. Также отмечается, что в британских высотках не устанавливаются системы для тушения пожаров.

Причина возгорания остается неустановленной. Среди версий, появившихся в СМИ - дефект электропроводки, взрыв газа, возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов считает, что пожар могла усугубить обшивка здания, в которой содержится цинк.
ForUm

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