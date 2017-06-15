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В Ривном ночью 15 июня во двор частного жилого дома на улице Выдумка бросили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Ривненской области.

«Сегодня, 15 июня, около двух часов ночи на улице Выдумка неизвестный бросил взрывное предмет во двор 56-летнего жителя Ривного», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, взорвалось самодельное устройство. Осколками повреждены два автомобиля «Porsche Cayenne» и «HAMER». От полученных травм во дворе погиб пес. Никто из хозяев дома не пострадал.

По факту хулиганства в полиции начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
ForUm

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