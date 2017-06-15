Президент России Владимир Путин обещает защищать оккупированный Крым всеми доступными средствами. Об этом он заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, сообщает РИА Новости.

Говоря о «присоединении» Крыма к России в 2014 году, Путин обратил внимание, что это был выбор самих крымчан.

«Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России. Парламент, избранный еще по украинскому закону, абсолютно легитимный парламент Крыма объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим числом голосов за присоединение к России», - отметил он.

По его словам, Россия создала условия, «чтобы люди могли прийти на выборы». «У нас не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что «после того, как Крым стал полноценной частью России, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось, и если мы видим угрозу для своей территории», то мы будем защищать ее «всеми доступными нам средствами».