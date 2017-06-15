также в разделеПолитика
Аваков: Кабинет члена НАПК обыскивают из-за подделки документов 6
В НАПК проводят обыск 13
Садовый назвал ответ Гройсмана по мусору хамством 87
Сенат США одобрил ужесточение санкций против России 76
В МИД подтвердили встречу Порошенко и Трампа 67
Турчинов: Россиян в Украину нужно пропускать только по биопаспортам 61
Тиллерсон: Киев и Москва могут взаимодействовать по Донбассу вне Минска 73
Законопроект о завершении АТО планируют подать в ВР на следующей неделе 63
Порошенко объяснил, почему не отменяет АТО 185
СМИ: Порошенко и Трамп встретятся на следующей неделе 142
Гройсман – Садовому: Не ищите крайних, а возьмите и сделайте 57
Япония работает над отменой виз для украинцев 36
Закон о запрете георгиевской ленты опубликован в официальной прессе 92
В Нидерландах опубликован закон о ратификации Ассоциации Украина-ЕС 28
Парубий: В Пентагоне обсуждают предоставление Украине летального оружия 111
Аваков выиграл суд против Лещенко 52
Минюст Нидерландов подписал закон о ратификации СА Украина-ЕС 36
Порошенко уволил послов Украины в Эстонии и ЮАР 48

Президент России Владимир Путин обещает защищать оккупированный Крым всеми доступными средствами. Об этом он заявил  в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, сообщает РИА Новости.

Говоря о «присоединении» Крыма к России в 2014 году, Путин обратил внимание, что это был выбор самих крымчан.

«Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России. Парламент, избранный еще по украинскому закону, абсолютно легитимный парламент Крыма объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим числом голосов за присоединение к России», - отметил он.

По его словам, Россия создала условия, «чтобы люди могли прийти на выборы». «У нас не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что «после того, как Крым стал полноценной частью России, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось, и если мы видим угрозу для своей территории», то мы будем защищать ее «всеми доступными нам средствами».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года