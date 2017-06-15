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По безвизу в Европейский Союз уже въехали около 6,4 тысячи граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«После введения для граждан Украины безвизовых поездок по состоянию на 6.00 15 июня границу со странами ЕС пересекли почти 260 тыс. наших соотечественников. Более 51 тыс. граждан Украины, следуя в Европу, использовали биометрические паспорта. Из них 6380 - это те украинцы, которые воспользовались именно возможностями безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках безвизовых 24%, а это 1373 граждан, следовали через авиационные пункты пропуска. Остальные использовали железнодорожный транспорт или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС.

«С начала безвизовых путешествий в пересечении границы отказано 9 гражданам Украины, преимущественно из-за нарушения миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания», - отметили в ведомстве.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня. 
ForUm

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