Актер и режиссер Алексей Баталов скончался в ночь на четверг, 15 июня, в одной из московских больниц на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на помощника актера Владимира Иванова.

Баталов в этом году несколько месяцев провел в больнице. В январе 2017 года он серьезно повредил ногу, перенес операцию, 23 февраля он был вновь госпитализирован - у 88-летнего актера диагностировали осложнения после протезирования сустава. Его состояние врачи оценивали как «средней тяжести». С мая он проходил реабилитацию.

«Алексей Владимирович скончался сегодня ночью, больше никаких комментариев», - сказал Иванов.

Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Также Баталов играл в картинах «Летят журавли», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья» и «Дама с собачкой».

Он также выступил режиссером картин «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок».